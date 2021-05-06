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Владельцев смартфонов предупредили о крадущих трафик приложениях

Технологии
Владельцев смартфонов предупредили о крадущих трафик приложениях
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 6 мая. Некоторые приложения в смартфоне используют данные пользователя для монетизации. Доступ к ним программы получают в фоновом режиме обновления.

Данные пользователя поступают разработчикам приложений. Таким образом программы не только нарушают условия конфиденциальности, но и «съедают» трафик, пояснил замглавы по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим в беседе с агентством «Прайм».

Речь идет о двух типах приложений. Первые из них работают в рамках закона, а вторые являются вредоносными и воруют данные и трафик, отметил эксперт.

«Первый тип можно распознать, читая политику конфиденциальности, которую приложения предоставляют, а затем просят согласовать на старте использования программы», — уточнил Косарим.

Вредоносные программы могут появиться в смартфоне самостоятельно. Обычно это происходит при посещении пользователем сомнительных и запрещенных сайтов. Для разрешения этой проблемы необходимо пользоваться только проверенными источниками и установить антивирус.

Владельцам устройств на базе Android ранее рассказали о так называемых «пасхалках», установленных в операционной системе. Некоторые из них выполнены в виде простых игр, а другие представляют собой интерактивную заставку.

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