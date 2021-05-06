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Домашний кот «повесился» на приоткрытом окне в Сахалинской области

Происшествия
Домашний кот «повесился» на приоткрытом окне в Сахалинской области
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 6 мая. Кот застрял в приоткрытом окне головой в городе Анива Сахалинской области. Состояние животного на данный момент неизвестно.

Очевидцы произошедшего предполагают, что домашний кот не выжил. Если хозяева вовремя не обнаружили попавшего в такую ловушку животного, то он может погибнуть от удушения, предупредили зоозащитники.

«Режим проветривания оказался очень опасным для любопытных кошек. Дело в том, что кошки никогда не оставляют попыток вылезти из открытого окна и пообщаться с миром. И то, что щелочка в мир маленькая, их никогда не останавливало», — пишут в Instagram.

Если питомец застревает между створок, то он старается выбраться самостоятельно из западни. Но этими действиями он только вредит себе и задыхается. Хозяевам кошек посоветовали перед уходом закрывать все окна и открывать их боковой стороной с защелкиванием на гребенку.

Животные могут пострадать не только от своего любопытства, но и от рук человека. Такой случай произошел на днях в Приморье. Неизвестный решил расстрелять домашнего кота из пневматики. Из мейн-куна извлекли две пули.

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