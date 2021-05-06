Билл Гейтс начал делить имущество с супругой, уже лишившись 1,8 млрд долларов

Вашингтон, 6 мая. Инвестиционная компания Билла Гейтса перевела акции на 1,8 млрд долларов его жене Мелинде в тот же день, когда пара объявила о разводе после 27 лет брака.

Cascade Investment, холдинговая компания, которую соучредитель Microsoft сформировал для управления большей частью своих финансовых активов, в понедельник передала Мелинде Гейтс более 14 млн акций Канадской национальной железной дороги. В тот же день фирма передала Мелинде более 2,9 мла акций AutoNation, сообщает NYP.

Судя по ценам на бирже, акции Канадской национальной железной дороги оцениваются более чем в 1,5 млрд долларов, а акции AutoNation, компании, занимающейся продажей автомобилей в Форт-Лодердейле, — в более чем 300 млн долларов.

Переданные акции составляют более 3% всех находящихся в обращении ценных бумаг AutoNation и около 2% акций Канадской национальной железной дороги.

Global Look Press / Pbg / Keystone Press Agency

Издание подчеркивает, что эти переводы являются одними из первых указаний на то, как одна из самых богатых пар в мире будет делить свои активы при разводе.

В заявлении пары о разводе, которое они подали в понедельник в Верховный суд округа Кинг в штате Вашингтон, указывалось, что у них нет добрачного соглашения о распределении своих активов в размере 130 млрд долларов. Вместо этого они подписали договор о разделении своего имущества и владений, но условия этого соглашения публично не разглашаются в судебных документах.

Cascade Investment, которая, как сообщается, управляет личными финансовыми активами Гейтса на 30 млрд долларов, станет одним из ключевых активов, за которыми стоит следить. Еще один крупный актив пары: сельскохозяйственные угодья. Гейтс владеет почти 270 тыс. акрами земли в более чем дюжине штатов.

В ночь с 3 на 4 мая Билл и Мелинда Гейтс через Twitter сообщили о том, что они решили развестись. Бывшие супруги и дальше будут заниматься благотворительным фондом, но больше не будут парой. Их друг Майк Слейд считает, что знаменитые филантропы все равно сохранят хорошие отношения.