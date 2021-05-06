Полиция Атланты борется с кадровым голодом на фоне всплеска насилия

Вашингтон, 6 мая. На волне беспорядков, требований урезать бюджет и массовых увольнений полицейских, в больших городах, как Атланта, желание пополнить ряды полиции, снизилось почти до нуля.
Снижение найма в полицию происходит по мере того, как город борется с всплеском насильственных преступлений. За выходные 12 человек были застрелены и двое убиты, в том числе 15-летняя девочка.
Нехватка кадров
Согласно недавно опубликованному отчету, полицейское управление Атланты изо всех сил пытается заполнить вакансии в своих рядах, поскольку уровень преступности продолжает расти.
Отчет о приеме на работу в полицейские участки показал, что менее 2% соискателей были приняты на работу за трехлетний период с 2017 по сентябрь прошлого года. В отдел поступило более 12 120 заявлений о приеме на работу сотрудников полиции, но только 171, или 1,4%, были приняты на работу.
Отчет поступил из городской аудиторской службы и был представлен в городской совет в минувший понедельник. Отчет запросил городской совет после увольнения полицейских на волне протестов, которые охватили США после убийства чернокожего Джорджа Флойда.
«Мы провели этот аудит в связи с недавними гражданскими беспорядками, которые выявили национальный кризис в найме и удержании полицейских по всей стране», — говорится в письме в адрес руководства города Атланта, подписанном городским аудитором Амандой Нобл и Дэниелом Эберсоулом, заместителем председателя Аудиторского комитета.
В отчете сообщается, что строгие стандарты требуют наличия большого количества соискателей для заполнения вакансий в полиции. Офис аудитора рекомендовал отделу полиции сотрудничать с отделом кадров, чтобы помогать соискателям заполнять анкеты, которые обычно в большом количестве отбраковываются еще на стадии проверки.
Всплеск насилия
Снижение найма происходит по мере того, как город борется с всплеском насильственных преступлений. За выходные 12 человек были застрелены и двое убиты, в том числе 15-летняя девочка.
«Насилие с применением огнестрельного оружия унесло жизнь еще одного ребенка в нашем городе вместе с 13 другими детьми, застреленными ранее, вслед за 80%-м всплеском насильственных преступлений за последний год, — заявила президент городского совета Атланты Фелисия Мур. — С нас хватит! Мои искренние соболезнования пострадавшим семьям. Время для планирования закончилось. Где действия в отношении числа ранее объявленных планов? Атланта не может ждать».
Ранее ФАН сообщал, что итогом протестов движения Black Lives Matter (BLM) стало сокращение финансирования полиции. Это было одним из центральных требований протестующих. Однако все это привело к резкому росту числа преступлений в крупных городах США.
Так, в конце апреля только за выходные в результате кровопролития в Нью-Йорке 31 человек получил огнестрельные ранения, шестеро погибли в перестрелках. Выражение «кровавые выходные» уже стало привычным в американских СМИ.