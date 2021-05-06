Полиция Атланты борется с кадровым голодом на фоне всплеска насилия

Вашингтон, 6 мая. На волне беспорядков, требований урезать бюджет и массовых увольнений полицейских, в больших городах, как Атланта, желание пополнить ряды полиции, снизилось почти до нуля.

Снижение найма в полицию происходит по мере того, как город борется с всплеском насильственных преступлений. За выходные 12 человек были застрелены и двое убиты, в том числе 15-летняя девочка.

Нехватка кадров

Согласно недавно опубликованному отчету, полицейское управление Атланты изо всех сил пытается заполнить вакансии в своих рядах, поскольку уровень преступности продолжает расти.

Отчет о приеме на работу в полицейские участки показал, что менее 2% соискателей были приняты на работу за трехлетний период с 2017 по сентябрь прошлого года. В отдел поступило более 12 120 заявлений о приеме на работу сотрудников полиции, но только 171, или 1,4%, были приняты на работу.

Отчет поступил из городской аудиторской службы и был представлен в городской совет в минувший понедельник. Отчет запросил городской совет после увольнения полицейских на волне протестов, которые охватили США после убийства чернокожего Джорджа Флойда.

Global Look Press / Sanjeev Singhal

«Мы провели этот аудит в связи с недавними гражданскими беспорядками, которые выявили национальный кризис в найме и удержании полицейских по всей стране», — говорится в письме в адрес руководства города Атланта, подписанном городским аудитором Амандой Нобл и Дэниелом Эберсоулом, заместителем председателя Аудиторского комитета.

В отчете сообщается, что строгие стандарты требуют наличия большого количества соискателей для заполнения вакансий в полиции. Офис аудитора рекомендовал отделу полиции сотрудничать с отделом кадров, чтобы помогать соискателям заполнять анкеты, которые обычно в большом количестве отбраковываются еще на стадии проверки.

Всплеск насилия

Снижение найма происходит по мере того, как город борется с всплеском насильственных преступлений. За выходные 12 человек были застрелены и двое убиты, в том числе 15-летняя девочка.

«Насилие с применением огнестрельного оружия унесло жизнь еще одного ребенка в нашем городе вместе с 13 другими детьми, застреленными ранее, вслед за 80%-м всплеском насильственных преступлений за последний год, — заявила президент городского совета Атланты Фелисия Мур. — С нас хватит! Мои искренние соболезнования пострадавшим семьям. Время для планирования закончилось. Где действия в отношении числа ранее объявленных планов? Атланта не может ждать».

Global Look Press / Steve Sanchez

Ранее ФАН сообщал, что итогом протестов движения Black Lives Matter (BLM) стало сокращение финансирования полиции. Это было одним из центральных требований протестующих. Однако все это привело к резкому росту числа преступлений в крупных городах США.

Так, в конце апреля только за выходные в результате кровопролития в Нью-Йорке 31 человек получил огнестрельные ранения, шестеро погибли в перестрелках. Выражение «кровавые выходные» уже стало привычным в американских СМИ.