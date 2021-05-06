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Сахалинец из ревности сжег дорогостоящую иномарку нового избранника бывшей жены

Происшествия
Сахалинец из ревности сжег дорогостоящую иномарку нового избранника бывшей жены
35.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ по Вологодской области

Южно-Сахалинск, 6 мая. Житель Сахалина в порыве ревности сжег машину нового избранника экс-супруги. Стоимость автомобиля оценивается почти в 3 млн. рублей.

Следственный отдел Невельска закончил расследование уголовного дела по факту умышленного поджога автомобиля. Виновником оказался 37-летний местный житель. Фигурант дела недавно официально развелся со своей бывшей женой, после чего мужчина стал подозревать женщину в связях с новым ухажером.

Будучи в нетрезвом виде, сахалинец решил отомстить «обидчику», совершив поджог его личного транспортного средства стоимостью около 3 млн. рублей. Преступник тщательно готовился к мести. Мужчина, надев на себя медицинскую маску, взял с собой бутылку с горючей смесью и приехал к месту проживания потерпевшего.

Он облил жидкостью капот автомобиля, после чего скрылся. Таким образом, было совершено преступление предусмотренное частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». О мерах пресечения не сообщается.

Ранее мужчина отрубил голову своей жене из-за положительного теста на коронавирус. После произошедшего инцидента убийца выпрыгнул с балкона.

поджог автомобиль бывшая жена
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