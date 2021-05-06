Подвиг бойцов танкового десанта увековечили мемориалом в Ленобласти

Гостилица, 6 мая. Сотрудники СУ СК по Ленобласти установили мемориал в деревне Гостилицы, где расположено захоронение погибших в Великой Отечественной войне советских солдат.

Здесь в январе 1942 года были похоронены 47 танкистов и пехотинцев танкового полка № 222, которые самоотверженно защищали Родину от фашистских захватчиков, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В преддверии 76-й годовщины Победы СССР над гитлеровской Германией по инициативе специалистов СУ Следственного комитета Ленинградской области был изготовлен памятник из гранита. После установки мемориала память павших воинов почтили минутой молчания и возложением цветов.

Накануне стало известно, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) восстановили более 1000 памятников к 9 Мая. Реставрация мемориалов проходила в рамках акции «Чистая память».