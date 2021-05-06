Кулеба надеется обсудить с Блинкеном закупку вооружения для Киева

Киев, 6 мая. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает в рамках визита главы Госдепа США Энтони Блинкена обсудить вопрос приобретения Киевом вооружений, передает CNN.

Согласно данным американской телекомпании, Кулеба хочет обсудить с госсекретарем Соединенных Штатов закупку систем ПВО и противоснайперского оборудования. Кулеба также отметил, что Киев надеется на двустороннее и взаимовыгодное партнерство с Вашингтоном.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. В рамках мкероприятия, американский госсекретарь рассчитывает встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основными вопросами для обсуждений были заявлены реформы Киева по борьбе с коррупцией и сотрудничество стран в сфере безопасности.