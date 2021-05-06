Перечислены самые частые ошибки во время ремонта квартир

, 6 мая. Россиянам рассказали, каких ошибок стоит избегать при ремонтных работах в собственной квартире.

Список самых частых ошибок при ремонте возглавляет неправильная проектировка розеток и выключателей. Люди не обращают внимание на то, что необходимо делать заземление и ставить влагозащитные разъемы в правильных местах. Помимо этого не менее важно сделать правильную планировку проходных выключателей. Большой проблемой может стать проектировка кухни, когда розетки выведены, а вместе с ними холодная и горячая вода.

Одной из самых распространенных ошибок является неправильная укладка ламината в прихожей. Покрытие такого материала быстро портится из-за больших на него нагрузок. Важно понимать, для какой части квартиры нужен ламинат. Не менее важно соблюдать правильную последовательность комнат, чтобы не столкнуться с неприятностями при вторичном ремонте.

Недавно в Приморском крае долгострой сдали с большими дефектами. В доме не работали лифты, а также жителей возмутила битая плитка.