Politico назвала возможные места встречи Путина и Байдена

Москва, 6 мая. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Праге. В список возможных мест переговоров вошли Исландия, Словения и Азербайджан.

Соответствующую информацию сообщает газета Politico со ссылкой на бывших официальных лиц США. В апреле первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек поручил чешским дипломатам предложить провести саммит России и США на территории Праги. Его заявление предшествовало скандалу между Чехией и РФ.

Источники допускают, что встреча двух лидеров может состояться в неожиданном месте. Среди последних они выделяют Прагу, Рейкьявик, Любляну и, возможно, Баку.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что надеется на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава Белого дома рассчитывает провести переговоры в рамках июньского саммита в Европе.