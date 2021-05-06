Госдума рассказала о способе начисления 10 тыс. рублей для школьников

Москва, 6 мая. Выплаты для школьников в возрасте от шести до 18 лет могут быть начислены к началу учебного сезона. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Олег Шеин.

Деньги в размере 10 тысяч рублей будут поступать на счета родителей автоматически. Подобный способ поступления средств уже производили в прошлом году, подчеркнул депутат в беседе с URA.RU.

«Для школьников выплаты по 10 тысяч рублей будут производиться, я думаю, автоматически. У нас же подобные выплаты были в прошлом году и проведены тоже в автоматическом порядке», — сказал Шеин.

Родители могут обойтись и без заявлений, так как есть единая база с указанием года рождения детей. В первую очередь деньги будут переводить матерям, как и в прошлом году в период пандемии, отметил депутат.

Президент России Владимир Путин поручил начислить по 10 тысяч рублей родителям со школьниками перед началом учебного года. Глава государства отметил и проработку порядка получения денег школьникам-инвалидам.