Керлингистки сборной РФ квалифицировались на ОИ в Пекине и вышли в плей-офф ЧМ

Калгари, 6 мая. Женская сборная РФ по керлингу уступила команде Чехии (5:7) в последнем матче ЧМ, однако прошла в плей-офф и завоевала право выступить на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

Цвета российской команды представляют скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Керлингистки сборной России проиграли впервые за десять прошедших матчей чемпионата мира. Несмотря на это, российская команда продолжает занимать первую строчку турнирной таблицы, имея в активе девять побед.

Следующую игру российские керлингистки проведут против команды Швейцарии. Матч состоится 6 мая в 18:00 по московскому времени.

В предпоследнем матче сборная России встретилась с командой Китая. Игра завершилась со счетом 8:4 в пользу российских спортсменок.