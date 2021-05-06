Двое американских студентов проведут остаток жизни в тюрьме за убийство полицейского

Рим, 6 мая. Двое студентов из Калифорнии после неудачной попытки купить героин в Риме убили полицейского, нанеся ему 11 ударов ножом.
Двоих калифорнийцев приговорили к пожизненному заключению в итальянской тюрьме за то, что они 11 раз ударили полицейского ножом после неудачной сделки с драгдилером во время отпуска в Риме. 21-летний Финнеган Элдер и 20-летний Габриэль Натале-Хьорт обвинялись в смерти 35-летнего полицейского Марио Черчелло Рега, а также в других преступлениях, включая вымогательство и кражу.
Убийство произошло рано утром 26 июля 2019 года. Двое молодых людей пытались купить кокаин через посредника, который связал их с дилером. Они заплатили около 100 долларов, но выяснилось, что их обманули. Вместо наркотика им вручили измельченную таблетку безобидного лекарства.
Американец успел выхватить рюкзак у посредника. В нем был сотовый телефон, который они использовали для связи с дилером. Молодые люди назначили встречу у отеля, пообещав обменять рюкзак на деньги, которые они потратили на «кокаин». Вместо того, чтобы встретиться с парой, посредник позвонил в полицию, заявив об украденной сумке.
Офицеры, переодетые в штатское, подошли к отелю. Испугавшись, что на них собираются напасть, калифорнийцы накинулись на полицейского, нанеся ему 11 ударов ножом. Ни у одного из присутствовавших на месте офицеров оружия не было.
Во время суда Элдер заявил, что боялся, что офицер Рега его задушит.
Крейг Питерс, поверенный семьи Элдер, за несколько часов до оглашения приговора заявил Fox News, что оставшийся в живых офицер Андреа Варриале солгал о череде событий, приведших к смерти его коллеги. В частности, сам офицер в суде признал, что заявление о том, что у американцев было оружие, было ложным.
Питерс также заявил, что Финнегана Элдера «били, пинали и плевали» во время допросов. По его словам, сначала его допрашивали без адвоката, а затем с адвокатом, который не знал английского языка.
Суд над парой начался в феврале 2020 года, незадолго до того, как Италия ввела карантин на фоне пандемии коронавируса. Питерс возложил большую часть вины на полицию за несоблюдение протоколов.
«Если бы карабинер в тот вечер выполнял основные полицейские протоколы для проведения секретной операции, Черчелло Рега был бы жив сегодня», — подчеркнул представитель обвиняемого.
Ранее ФАН сообщал, что в США зафиксирован беспрецедентный рост уровня насилия после сокращения штата полицейских по всей стране на фоне беспорядков, организованных BLM.