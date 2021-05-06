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Двое американских студентов проведут остаток жизни в тюрьме за убийство полицейского

  /   Обновлено: 06 мая 2021 03:41
Весь мир
Двое американских студентов проведут остаток жизни в тюрьме за убийство полицейского
Pr Scr foxnews.com

Рим, 6 мая. Двое студентов из Калифорнии после неудачной попытки купить героин в Риме убили полицейского, нанеся ему 11 ударов ножом. 

Двоих калифорнийцев приговорили к пожизненному заключению в итальянской тюрьме за то, что они 11 раз ударили полицейского ножом после неудачной сделки с драгдилером во время отпуска в Риме. 21-летний Финнеган Элдер и 20-летний Габриэль Натале-Хьорт обвинялись в смерти 35-летнего полицейского Марио Черчелло Рега, а также в других преступлениях, включая вымогательство и кражу. 

Убийство произошло рано утром 26 июля 2019 года. Двое молодых людей пытались купить кокаин через посредника, который связал их с дилером. Они заплатили около 100 долларов, но выяснилось, что их обманули. Вместо наркотика им вручили измельченную таблетку безобидного лекарства. 

Двое американских студентов проведут остаток жизни в тюрьме за убийство полицейского
Pr Scr foxnews.com  / 

Американец успел выхватить рюкзак у посредника. В нем был сотовый телефон, который они использовали для связи с дилером. Молодые люди назначили встречу у отеля, пообещав обменять рюкзак на деньги, которые они потратили на «кокаин». Вместо того, чтобы встретиться с парой, посредник позвонил в полицию, заявив об украденной сумке.

Офицеры, переодетые в штатское, подошли к отелю. Испугавшись, что на них собираются напасть, калифорнийцы накинулись на полицейского, нанеся ему 11 ударов ножом. Ни у одного из присутствовавших на месте офицеров оружия не было. 

Во время суда Элдер заявил, что боялся, что офицер Рега его задушит. 

Двое американских студентов проведут остаток жизни в тюрьме за убийство полицейского
Pr Scr foxnews.com  / 

Крейг Питерс, поверенный семьи Элдер, за несколько часов до оглашения приговора заявил Fox News, что оставшийся в живых офицер Андреа Варриале солгал о череде событий, приведших к смерти его коллеги. В частности, сам офицер в суде признал, что заявление о том, что у американцев было оружие, было ложным. 

Питерс также заявил, что Финнегана Элдера «били, пинали и плевали» во время допросов. По его словам, сначала его допрашивали без адвоката, а затем с адвокатом, который не знал английского языка.

Суд над парой начался в феврале 2020 года, незадолго до того, как Италия ввела карантин на фоне пандемии коронавируса. Питерс возложил большую часть вины на полицию за несоблюдение протоколов. 

«Если бы карабинер в тот вечер выполнял основные полицейские протоколы для проведения секретной операции, Черчелло Рега был бы жив сегодня», — подчеркнул представитель обвиняемого.

Ранее ФАН сообщал, что в США зафиксирован беспрецедентный рост уровня насилия после сокращения штата полицейских по всей стране на фоне беспорядков, организованных BLM. 

сша суд италия убийство полицейского
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