Особенности жизни в США могут удивить русского человека

Москва, 6 мая. Американцы привыкли жить по своим правилам, которые могут показаться непривычными иностранцам. Простые бытовые вещи в России могут стать большой проблемой в США.

Первая особенность касается внешнего вида частных домов. Владельцы недвижимости не могут вносить изменения в оформление своего жилища без соответствующего разрешения соседей. Обычная покраска дома должна быть согласована с живущими рядом людьми.

Это связано с особым порядком по оформлению улицы и дома, который существует в США. Внешний вид дома одного жильца должен устраивать тех, кто видит его из своего окна. Если владелец недвижимости все же решится изменить дизайн, то его ждет штраф или судебное разбирательство, передает «Слово и Дело».

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Еще одно правило связано с ремонтными работами. Обычная замена розетки или сборка мебели не всегда может проводиться самостоятельно. Работы, связанные с электропроводкой, газоснабжением и водопроводной системой должны проводиться исключительно мастерами, которые имеют соответствующую лицензию на свою деятельность. Иногда подобные работы требуют согласования с местными властями.

Многим известно, что улицы США буквально заполнены бездомными людьми. Особенно это заметно в крупных мегаполисах. Эксперты выяснили, что большинство американцев воспринимают бездомных в качестве элемента ландшафта.

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В категорию бездомных в США часто попадают американцы, которые потеряли крышу над головой из-за неспособности платить за аренду или коммунальные услуги. Государство в этом случае не помогает гражданам, а сразу выселяет в случае потери финансовой самостоятельности. Недвижимости в США достаточно и хватило бы на всех бездомных. Но многие американцы не могут потянуть жилье из-за глобального экономического кризиса.

Однако свои особенности жизни существуют в каждой стране. Американец по имени Тим решил опробовать один из популярных видов отдыха в России и отправился на обычную русскую дачу. Все свои приключения иностранец снимал на камеру.