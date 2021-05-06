Прототип космического корабля от SpaceX успешно прошел испытания в Техасе

Остин, 6 мая. Предназначенный для полетов на Марс прототип корабля Starship в течение нескольких минут поднялся на высоту до 10 километров и смог успешно приземлиться.

Испытания прошли накануне, прямая трансляция запуска Starship велась на платформе YouTube. Глава SpaceX Илон Маск в своем аккаунте в Twitter написал, что посадка корабля была «штатной».

До этого момента испытательные полеты Starship заканчивались неудачно. Так, 30 марта корабль разбился при посадке, а еще ранее — в декабре 2020 года и феврале 2021 года — прототипы взрывались сразу после касания посадочной площадки.

При этом SpaceX 5 мая совершила очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9. Старт ракеты был совершен с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди на острове Мерритт.