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Юрист Уткин перечислил способы обмана банками клиентов

Общество
Юрист Уткин перечислил способы обмана банками клиентов
pixabay.com

Москва, 6 мая. Отсутствие финансового образования и нежелание читать договоры, заключенные с банком, могут обернуться лишними тратами. Как обманывают клиентов, рассказал юрист Павел Уткин.

Самый актуальный инструмент обмана — ипотека. Клиенту могут повысить ставки из-за просроченного платежа, навязать страховые продукты или открыть «бесплатные» кредитные карты бонусом, отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Банки не регламентируют беспроцентный период по кредитным картам. Он может составлять как 60 дней, так и ноль. Поэтому методика расчета платежей может отличаться от той, которую называли в банке. Еще один способ обмана — завышенная ставка по вкладам. Повышенная ставка действует пару месяцев, а затем становится ниже, предупредил юрист Уткин.

Чаще всего клиенты банков теряют деньги, следуя инструкциям мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности и действуют по отработанной схеме обмана. В качестве защиты своих средств карту можно застраховать, отметила депутат Госдумы Елена Драпеко.

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