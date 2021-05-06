Вакцина «Спутник V» признана одной из лучших по версии Всемирного конгресса

Вашингтон, 6 мая. В номинации «Лучшая вакцина от COVID» победу одержал препарат американской компании Moderna. Итоги были подведены накануне на форуме в Вашингтоне.

Высокой оценки удостоились также вакцины Pfizer и AstraZeneca, несмотря на случаи серьезных осложнений после введения препарата пациентам. «Спутник V» оказался в числе финалистов, претендующих на звание лучшего препарата в мире. Параметры, по которым, выбирали победителя, не уточняются.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена дать свою собственную оценку «Спутнику V». Специалисты ВОЗ могут оценить российских препарат уже этим летом.