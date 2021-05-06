Сомнолог Царева объяснила постоянное желание спать

Москва, 6 мая. Нормой сна для взрослого человека считается восемь часов в сутки. Если он проводит в постели больше времени, то это может быть тревожным сигналом, отметила сомнолог Елена Царева.

Желание постоянного сна можно объяснить гиперсомнией или депрессией. В первом случае речь идет о нарушениях сна, которые необходимо лечить. Во втором случае человек хочет больше времени проводить в кровати и теряет интерес к внешней жизни, передает радио Sputnik.

«Я бы рекомендовала идти к врачу в таком случае. И депрессия, и гиперсомния – это очень серьезные состояния, которые многие недооценивают», — заключила сомнолог.

Иногда у человека сбивается режим сна и бодрствования в период длительных выходных. Люди могут компенсировать нехватку сна, просыпаясь гораздо позже. Чтобы быстрее вернуться к рабочему режиму, специалисты советуют не отключать будильники.