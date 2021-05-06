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Лондон направит два корабля в Ла-Манш на фоне угроз со стороны Парижа

Политика
Лондон направит два корабля в Ла-Манш на фоне угроз со стороны Парижа
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Лондон, 6 мая. Два британских патрульных корабля направятся к острову Джерси, расположенному в проливе Ла-Манш. Соответствующее решение Лондона принято на фоне угроз со стороны Парижа.

Франция ранее пригрозила отключить электроснабжение в коронном владении. Таким образом Париж намерен выразить протест изменениям условий вылова рыбы после Brexit.

В Лондоне отметил, что британский премьер Борис Джонсон уже провел переговоры с властями Джерси на тему возможной блокады острова со стороны Франции. В ходе встречи Джонсон призвал избегать напряженности в отношениях сторон и выразил неизменную поддержку Джерси.

Корабли Королевских ВМС в скором времени проведут миссию в водах Черного моря. Вместе с ними туда направится нидерландский фрегат HNLMS Evertsen. Точная дата «черноморской миссии» пока не определена.

великобритания франция джерси
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