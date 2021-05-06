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Супруга Реввы сорвала море комплиментов откровенным фото

Шоу-бизнес
Супруга Реввы сорвала море комплиментов откровенным фото
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 6 мая. Супруга шоумена Александра Реввы Анжелика сорвала сотни восторженных комментариев, опубликовав томное фото в купальнике.

Судя по снимкам, Анжелика отправилась на отдых в одну из жарких стран. Ее фото, опубликованное в Instagram, вызвало восторженную реакцию поклонников.

«Мой любимый фотограф — я. Знакомо девочки?», — кокетливо подписала она серию снимков, на одном из которых сделала селфи.

Сам шоумен не оставил пост жены без комментария, подписав под ним: «Моя!».

Пользователи поставили под фото почти 23 тыс. лайков и более 200 комментариев, восторгаясь внешним видом Анжелики.

«Ваш муж самый счастливый человек: жена красавица», — пишет пользователь под ником alina.romanets.

«Вы такая красивая. В любом месте при любой погоде», — добавила andreevaiwa.

«Анжелика, вы королева красоты», — отметил _arthurpirozhkov_best.

Большинство же подписчиков Реввы были немногословны: в комментариях они оставили десятки сообщений, используя смайлик «огонь».

Не так давно Александр Ревва признался, что был крайне закомплексованным и закрытым ребенком. Все изменилось, когда в 20 лет он «потерял девственность». Сейчас мало кто может назвать юмориста закомплексованным человеком. Благодаря своему альтер эго Артуру Пирожкову он смог завоевать статус секс-символа российского шоу-бизнеса. По словам артиста, теперь он намерен выйти на международный уровень со своим проектом.

фотография ревва анжелика ревва
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