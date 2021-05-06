Роскосмос перенес создание эскизного проекта ракеты «Союз-6» на 2022 год

Москва, 6 мая. Корпорация «Роскосмос» решила отложить разработку эскиза ракеты-носителя «Союз-6» с двигателем РД-180 на 2022 год. Такие выводы следуют из материалов компании.

На создание эскизного проекта ракеты «Союз-6» Роскосмос рассчитывает потратить 166,2 миллиона рублей. Разработка должна была занимать период с января по ноябрь текущего года. Теперь же ее перенесли на аналогичный срок следующего года.

«Союз-6» сможет выводить на низкую околоземную орбиту девять тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту — 5,5 тонны, а на геопереходную — 2,3 тонны. Летные испытания ракеты-носителя запланированы на 2025 год с Байконура, отметил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Роскосмос уже разработал мобильный лечебно-диагностический комплекс. Испытания провели на опытных образцах. Его будут использовать для оказания первой неотложной помощи в результате различных катастроф.