Нью-Йорк, 6 мая. Реакция западных делегаций на неформальное заседание СБ ООН о преступлениях националистов на Украине оставила у российских дипломатов тошнотворное ощущение.

Об этом заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский, комментируя итоги заседания в своем Telegram-канале.

Свидетельства агрессии Киева

В среду Россия провела неформальное заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». По видеосвязи выступили участники трагических событий 2014 года. Кроме того, жительница Горловки Анна Тув рассказала, что во время обстрела со стороны киевских силовиков артиллерийский снаряд попал в ее дом. Отец семейства и 11-летняя дочь погибли. Двухлетний ребенок получил множественные осколочные ранения, а новорожденный был контужен. Сама Анна лишилась руки.

Анна призвала здравомыслящие европейские организации способствовать прекращению агрессии со стороны Киева.

Западные государства были представлены не на уровне постпредов. Слова очевидцев они демонстративно проигнорировали. Более того, представители Эстонии, Ирландии, Франции, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии обвинили российскую сторону в попытке «продвинуть ложный сюжет об Украине» и якобы «агрессии» в отношении Украины.

Новостное агентство «Харьков». / Георгий Медведев

«Ощущение, близкое к тошноте»

Комментируя поведение западных стран, Полянский обратил внимание на их лицемерие.

«Заседание СБ по «Формуле Арриа» по трагедии в Одессе и другим преступлениям националистов на Украине оставило тяжелое ощущение, близкое к тошноте. Даже нам, дипломатам, привыкшим к двойным стандартам и лицемерию наших западных коллег, спокойствие давалось непросто», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что в ответ на фактологические рассказы очевидцев западные представители завели привычную «мантру» об ответственности России. Полянский возмущен тем, что дипломаты посмели говорить подобное «в глаза Анне Тув, потерявшей членов своей семьи и оставшейся инвалидом».

Он назвал встречу «ярмаркой лицемерия». По словам Полянского, Запад поддержит любые действия украинцев, перепишет под них историю и «все им простит».