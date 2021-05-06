Водителей предупредили о начале сезонной миграции лосей в Ленобласти

Санкт-Петербург, 6 мая. Сезон миграции лосей начался в Ленинградской области. Специалисты «Велеса» попросили водителей быть внимательными на дорогах.

Случаи перехода сохатыми проезжей части начали фиксировать еще в конце апреля. В этот же период возросло количество аварий на дорогах. Лоси во время миграции выбегают на трассу и пугаются автомобилей, начинают хаотично метаться.

Водителей попросили при встрече с сохатыми остановиться и пропустить их. Контактировать и пугать их громкими звуками нельзя. При движении в темное время суток включать только дальний свет.

«В зоне действия знака «Дикие животные» понижайте скорость и будьте особенно внимательны на дорогах, где лес подступает к краю проезжей части», — посоветовали в «Велесе».

Иногда сохатые выскакивают на дорогу неожиданно, и водители не успевают вовремя среагировать и затормозить. Подобный случай произошел на трассе «Вятка». Животное попало под колеса иномарки. Находившаяся за рулем женщина отделалась незначительными травмами.