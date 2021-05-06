«Реал» и «Барселона» могут остаться без еврокубков на два года

Москва, 6 мая. Футбольные команды, которые не вышли из состава Суперлиги, могут быть дисквалифицированы. Об этом заявил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Организация может отстранить команды от участия в первенствах еврокубков на 2 года. В зоне риска находятся четыре клуба — итальянские «Ювентус» и «Милан», а также испанские «Реал» и «Барселона».

Ранее 12 ведущих клубов Европы заявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август этого года. Однако уже на следующий день из-за протестов УЕФА и болельщиков большинство команд покинули состав новоиспеченного первенства.

Суперлигу также покинул и недавний финалист Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Когда клуб принял решение о выходе из соревнования, он заявил, что «не хочет быть частью схемы в 4,6 миллиона фунтов стерлингов».