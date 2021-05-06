Полиция арестовала мужчину за бросание камней в здание Капитолия США

Вашингтон, 6 мая. Американец Джон Либш бросал камни в одно из зданий, входящих в комплекс Капитолия. Сейчас хулиган находится под стражей.

Инцидент произошел вечером в минувшую среду, однако известно о нем стало сегодня. В полиции уточнили, что 37-летний мужчина оказывал сопротивление при задержании и вел себя воинственно.

В ходе расследования было установлено, что полиция неоднократно разыскивала Джона Либша за хулиганские выходки. Многие из нарушений были связаны с отказом мужчины повиноваться требованиям правоохранителей.

В Великобритании полиция задержала мужчину и женщину, которые проникли на территорию Большого Виндзорского парка в Беркшире. Нарушители перелезли через забор и оказались на территории королевы Елизаветы II.