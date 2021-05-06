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После встречи G7 Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев

Политика
После встречи G7 Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев
flickr.com  /  U.S. Department of State

Киев, 6 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая начинает официальную часть своего визита на Украину. Темами переговоров заявлены реформы и сотрудничество в сфере безопасности двух стран.

Блинкен прибыл в Киев из Лондона сразу после встречи министров иностранных дел G7. Госсекретарь США стал первым представителем новой администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который посетил Незалежную. Визит главы Госдепа запланирован на два дня.

По сообщению помощника госсекретаря Филипа Рикера, Блинкен проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Накануне стало известно, что Блинкен провел неофициальные переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом в рамках встречи G7. Вопросом обсуждения стали Украина и Россия.

Киев переговоры визит блинкен госсек сша
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