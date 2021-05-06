Небензя заявил об отказе Запада слушать «неудобную правду» о Донбассе

Москва, 6 мая. Западные страны игнорируют правду о событиях на востоке Украины. Такое мнение высказал российский постпред при ООН Василий Небензя.

Небензя стал участником неформального заседания Совбеза ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». Организатором мероприятия стала Россия. В ходе заседания прозвучали заявления жителей Донбасса, которые стали очевидцами трагических событий в регионе.

«Все, что мы тут говорили, было названо российской пропагандой. Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, — настоящие», — цитирует Небензю РИА Новости.

По словам российского постпреда, Запад продолжает поддерживать Украину, перекладывая всю ответственность за события в Донбассе на Россию.

«Фактически вы называете российской пропагандой ту очень неудобную информацию, которую вы должны слушать, и тех людей, которые могут предоставить такую информацию», — добавил он.

Одной из участниц заседания стала жительница Горловки Анна Тув, которая лишилась мужа и дочери при обстреле ВСУ. Она обвинила украинских военных в истреблении населения Донбасса и призвала европейские организации помочь в прекращении агрессии Киева.