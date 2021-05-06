Бабкина откровенно рассказала о причинах развода с мужем

Москва, 6 мая. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в один момент поняла, что больше не будет жить со своим супругом Владимиром Заседателевым.

В эфире программы «Сегодня вечером» певица откровенно рассказала, что послужило причиной ее развода с бывшим мужем. Еще во время учебы в школе их общий сын Данила чуть не погиб, попав в серьезную аварию. Артистка примчалась в больницу, как только узнала о ЧП. Отец же так и не появился.

«Потом у меня с мужем не заладилось по причине, что он не так отреагировал на ЧП с сыном. Для себя сказала: «Это не мой человек. Я не могу с ним находиться долго!». И все, и рассталась», — рассказала Бабкина.

О разводе певица не сожалеет. После расставания с Заседателевым у нее завязались отношения с Евгением Гором, который значительно младше артистки. Пара вместе уже 18 лет, несмотря на постоянные пересуды среди поклонников и желтых СМИ.

Global Look Press / Alena Kalita/Russian Look

В конце апреля Бабкиной пришлось в очередной раз комментировать сообщения о расставании с молодым возлюбленным. По ее словам, все это «досужие сплетни» и «ерунда». Артистка добавила, что 31 марта у Гора был день рождения, они прекрасно отметили праздник в ресторане, куда позже приехали Данила и невестка Татьяна.