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Около 88% жителей России остались довольны удаленным форматом работы

Общество
Около 88% жителей России остались довольны удаленным форматом работы
pixabay.com

Москва, 6 мая. Удаленная работа понравилась подавляющему числу россиян — 88%. Исследование проводили аналитики «Райффайзенбанка» среди одной тысячи жителей крупных городов страны.

Среди опрошенных 54% последний год работали удаленно на постоянной основе, еще 22% иногда возвращались в офис, а 24% трудились дистанционно в периоды жестких ограничений, передает результаты ТАСС.

Преимуществами удаленного формата работы россияне назвали экономию времени на дорогу и сокращение расходов. «Дистанционка» позволила больше времени проводить с семьей, а также заниматься хобби. Некоторые отметили эффективность своего труда в домашней обстановке. А другие смогли работать, будучи в другом городе или стране.

Не поддерживают мнение приверженцев «удаленки» 12% опрошенных. Большинство пожаловались на нехватку физической активности, общения, другие не смогли найти баланс между работой и личной жизнью.

Аналитики «Райффайзенбанка» выяснили процент жителей страны, которые хотели бы и дальше трудиться на «удаленке». После пандемии коронавируса 60% россиян хотели бы остаться на удаленной работе. Иметь возможность несколько дней в неделю работать из дома выбрали 41% респондентов, и только 4% пожелали вернуться в офис.

опрос исследование удаленная работа
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