Размер мужского полового органа можно узнать по лицу

Токио, 6 мая. Японские ученые определили главные черты внешности человека, по которым можно понять размер мужского полового органа.

Группа специалистов под руководством профессора кафедры судебной медицины провела параллель между размером пениса и другими частями тела. Определить размер мужского достоинства можно разными способами. У обладателей большого пениса указательный палец меньше безымянного. Кто-то определяет длину по размеру ноги.

Японцы предложили еще один интересный метод. Специалисты сделали предположение, что большой размер носа говорит о длинном мужском половом органе. За точку отсчета надо брать линию, которая соединяет уголки глаз.

Ученые долгое время пытаются выяснить, как мужчине сохранять и поддерживать мужское сексуальное здоровье. Российский сексолог рассказал о главных «врагах» хорошей мужской потенции.