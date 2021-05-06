Детям с особенностями развития устроят праздник в Ленобласти

Санкт-Петербург, 6 мая. Мероприятие для детей с ограниченными возможностями "Ничто не может быть чудесней, играем и поем #Мывместе" пройдут в Ленинградской области.

Целью праздника является объединение усилий волонтеров, артистов и художников, чтобы сделать жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья насыщенной и интересной.

На празднике пройдет конный шоу-спектакль для особых детей и волонтеров ЛГУ им. А. С. Пушкина. При участии певца и композитора Павла Чистякова откроют "Музыкальную гостиную" в реабилитационном центре.

Дети с ОВЗ смогут поиграть с профессиональным аниматором. Они смогут почувствовать себя настоящими творцами и разукрасить стену игровой комнаты с помощью волонтеров и под руководством художника Валериуса. Для всех гостей будет организовано чаепитие.

На спектакль пригласят детей, которые занимаются в клубе адаптивной верховой ездой, и ребят из домов-интернатов. Праздник состоится 12 мая в 12:00 в деревне Новополье Ломоносовского района по улице Лесная.

Накануне состоялся Международный день борьбы за права инвалидов. 5 мая 1992 года люди с ограниченными возможностями здоровья в 17 европейских странах заявили о себе и с тех пор этот день считается праздничным.