Привитая AstraZeneca жительница Греции умерла на следующий день

Афины, 6 мая. Жительница Греции скончалась на следующий день после прививки от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Медики изучают причины смерти.

Умершей женщине было 44 года. По предварительным результатам, связи между прививкой AstraZeneca и смертью жительницы Греции нет, сообщила председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду.

«Как только мы узнали об этом, мы запросили дополнительную информацию. Есть временная корреляция с вакцинацией. То есть событие было через день после вакцинации, и поэтому всегда существует тщательный контроль причин смерти», — заявила Теодориду.

Медицинские власти Греции выяснили, что у умершей был перенесен сердечный приступ. После вскрытия появилась информация, что смерть наступила не от тромбоза крупных сосудов, отметила специалист.

Осложнением после прививки AstraZeneca может быть тромбообразование. И первый смертельный случай, связанный с этой вакциной, подтвердили в канадской провинции Альберта. Умершей пациентке было 54 года.