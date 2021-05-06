«Челси» всухую победил «Реал» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Лондон, 6 мая. Лондонский «Челси» на своем поле одолел мадридский «Реал» со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Английский клуб вышел в финал европейского первенства.

За «Челси» ворота противников смогли поразить Тимо Вернер (28-я минута) и Мэйсон Маунт (85). Первая игра, которая состоялась в Мадриде, окончилась с ничейным счетом 1:1, где голы забили Кристиан Пулишич за гостей и Карим Бензема за хозяев.

В финале Лиги чемпионов против «Челси» сыграет «Манчестер Сити». «Горожане» вышли в финальную стадию турнира впервые в своей истории.