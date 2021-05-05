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СБ ООН проигнорировал просьбу жительницы Горловки остановить агрессию Киева

  /   Обновлено: 05 мая 2021 23:46
Политика
СБ ООН проигнорировал просьбу жительницы Горловки остановить агрессию Киева
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 5 мая. Жительница поселка Горловка, потерявшая при обстреле киевскими силовиками мужа и дочь, призвала Совбез ООН остановить агрессию Украины в Донбассе.

Россия проводит неформальное заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». На мероприятии присутствовала жительница Горловки Анна Тув. Ее дом попал под артиллерийский обстрел 26 мая 2015 года. В результате попадания снаряда погибли муж и 11-летняя дочь. Двухлетний ребенок получил множественные осколочные ранения, а новорожденный был контужен. Сама Анна лишилась руки. В 2019 году ее кандидатура была выдвинута на Нобелевскую премию мира.

Выступая по видеосвязи, она подчеркнула, что в Донбассе «идет не война, а массовое уничтожение населения». Киевские силовики распространяют листовки, на которых изображен ребенок с пистолетом, а подпись гласит, что «у сепаратизма нет возраста, сегодня он ребенок, а завтра он предатель». Обстрелы поселка не прекращаются.

Горловка после обстрела, архивный снимок
пресс-служба Генпрокуратуры ДНР  / 

«Хотелось бы обратиться к здравомыслящим европейским организациям и объяснить, что без их помощи это будет продолжаться», — подчеркнула она.

По факту гибели семьи при обстреле выжившие дали показания, однако спустя шесть лет «никакой реакции нет». В Донецкой Народной Республике подобных исков накопилось уже порядка восьми тысяч.

«На сегодня цифра погибших в ДНР — 4986 человек, из них 91 ребенок. Более 370 детей — инвалиды», — добавила Тув, подчеркнув, что «ни одного слова сочувствия со стороны украинской власти не было» в ее адрес.

Украинские СМИ не сообщали о трагедии в ее семье. Только после того, как интервью с ней появилось в зарубежных медиа, киевские СМИ распространили информацию, что дом семьи Тув якобы обстреляли «российские агрессоры».

Горловка после обстрела, архивный снимок
Федеральное агентство новостей  / Андрей Тюнников

Выступавшие на заседании дипломаты западных стран проигнорировали показания Тув, в очередной раз озвучив обвинения в «агрессии» России против Украины.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал поведение представителей западных стран лицемерием. Заявления представителей стран Запада, по словам дипломата, вызвали у российских делегатов ощущение, «близкое к тошноте».

Ранее в интервью ФАН лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель и журналист Юрий Кот подчеркнул, что Донбасс не захотел отказываться от своей идентичности, поэтому его сегодня обстреливают те, кто «пытается убить в себе русского». По его мнению, нынешние киевские власти, в отличие от Донбасса, не хотят мира, поэтому и продолжают саботировать Минские соглашения.

украина горловка совбез оон донбас
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