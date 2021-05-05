Киевляне рассказали о своем отношении ко Дню Победы

Киев, 5 мая. Большинство украинцев собираются отметить День Победы, отдав дань памяти ветеранам, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом «Украина.ру».

Седьмой год Украина, копируя европейские традиции, отмечает День памяти и примирения 8 мая. Эту дату Верховная рада установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации. Символом 8 мая стал красный мак — во многих западных странах он является данью памяти жертвам всех военных и гражданских вооруженных конфликтов после 1914 года.

В преддверии 76-й годовщины Победы журналисты издания опросили жителей Киева, собираются ли они отмечать День Победы. Большинство киевлян сообщили, что не собираются массово гулять 9 Мая, но этот день для них все еще остается праздником. Многие отметили, что вместо шествий отправятся на могилы своих родственников, прошедших войну, или навестят еще живых ветеранов.

«Я считаю, что это действительно праздник. Люди заслужили. Они же воевали», — отметил пожилой мужчина.

«Нет [не собираюсь отмечать — Прим. ФАН], потому что я поеду на кладбище — у меня родители участники войны — положу цветы. Для меня это день памяти. Потому что правительство что прежнее, советское, и теперешнее, они все очень плохо к ветеранам относились. Ветеранам уже больше ста лет. Они были и в плену и в оккупации. А сделали такую жизнь… Мы даже цветы не можем положить на кладбище, их воруют. О какой памяти может идти речь?» — посетовала жительница Киева, чьи родители прошли всю войну и были в плену.

Global Look Press / Sergii Kharchenko

Днем ранее депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский, отметил, что у украинцев пытаются украсть праздник 9 Мая, чтобы «продать так называемый День памяти и примирения 8 мая». По его словам, «это фальшивая дата и смысл ее существования только один» — украсть у украинцев День Победы.