Четыре человека погибли при ДТП с тремя авто во Владимирской области

Владимир, 5 мая. Столкновение трех легковых автомобилей и грузовика произошло в Меленковском районе Владимирской области. По предварительным данным, в результате аварии скончались четыре человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 20:40 на автодороге Касимов — Муром — Нижний Новгород. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

«По состоянию на 21:30 известно о четверых погибших», — сообщили в полиции.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. В настоящее время движение на участке трассы перекрыто.

Недавно грузовик врезался в легковую машину в Курганской области на трассе «Иртыш». При ДТП погиб 12-летний ребенок, еще трое людей пострадали.