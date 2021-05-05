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«Олег не возражает»: Волочкова искупалась обнаженной на Мальдивах

  /   Обновлено: 05 мая 2021 22:58
Шоу-бизнес
«Олег не возражает»: Волочкова искупалась обнаженной на Мальдивах
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 5 мая. Бывшая балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее таинственный избранник не против того, чтобы она купалась на мальдивских пляжах без купальника.

Уже несколько дней танцовщица греется на мальдивских островах, куда она ездит с завидной регулярностью. Неоднократно в различных интервью она подчеркивала, что это ее любимое место отдыха.

На своей странице в Instagram Волочкова ведет подробный фотоотчет с пляжа и отеля, демонстрируя разные купальники и традиционный шпагат, который в этот раз она сделала у пальмы. Судя по блогу, теперь фотографий в бикини уже недостаточно: балерина обнажила грудь, купаясь в бассейне. Таинственного Олега балерина все еще скрывает от общественности.

«Здесь такая идиллия, свобода. Можно почувствовать единение с природой, — написала она в комментарии. — Теплый бассейн на вилле — просто сказка! На пляже безлюдно. Иногда возникает ощущение, что это море только для нас. Я могу плавать и без купальника. И Олег не возражает, чтобы я показывала стройность моего тела иногда проплывающим рыбкам».

«Олег не возражает»: Волочкова искупалась обнаженной на Мальдивах
Pr Scr instagram.com  / @volochkova_art

Недавно Волочкова вновь открыла комментарии на своей странице. К сожалению для балерины, многие из сообщений фолловеров оказались далеко не приятными комплиментами, а резкой критикой. В ответ экс-прима Большого театра разразилась гневной тирадой. Она опубликовала пост, в котором отчитала своих завистников и назвала их «ущербными». По словам артистки, ей нет никакого дела до мнения «бестолковых» и «несостоявшихся» людей.

волочкова мальдивы
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