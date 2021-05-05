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Житель Франции выстрелил в жену и сжег ее прямо на улице

Происшествия
Житель Франции выстрелил в жену и сжег ее прямо на улице
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Париж, 5 мая. Житель французского города Мериньяк расправился с женой и матерью троих детей. Сейчас нападавший находится под стражей.

Как сообщает Sud Ouest, преступление было совершено во вторник около шести часов вечера. На авеню Карно в Мериньяке раздались несколько выстрелов и крики. Двое свидетелей видели, как женщина упала на землю, получив ранение в бедро. Пока она лежала на дороге, мужчина взял банку из припаркованного поблизости фургона, облил женщину жидкостью и поджег.

От полученных ранений 31-летняя француженка скончалась. Позднее выяснилось, что дом жертвы, расположенный в нескольких сотнях метров от места трагедии, частично сгорел. Преступник ушел пешком, его задержали спустя полчаса. С собой у мужчины были винтовка 12-го калибра, газовый пистолет и патронташ. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

По данным полиции, в июне прошлого года задержанный уже был судим за домашнее насилие. Его приговорили к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых — условно.

В семье воспитывались трое детей, 2008, 2013 и 2016 годов рождения. К счастью, в момент трагедии их не было дома. Сейчас с ними работает психолог.

«Я в ужасе от этого гнусного преступления, выражаю искреннюю поддержку семье жертвы. Мы продолжим борьбу с домашним насилием», — написала в своем микроблоге в Twitter министр-делегат при МВД Франции Марлен Шьяппа.

В апреле трагедия чуть не случилась в российском Приморье. Правоохранительные органы города Артем возбудили уголовное дело в отношении мужчины, совершившего поджог дома. В постройке проживают его бывшая сожительница с четырехлетним ребенком.

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