РФС отказал в выдаче лицензии для выступления в РПЛ «Крыльям Советов»

Москва, 5 мая. Российский футбольный союз (РФС) на очередном заседании принял решение не выдавать лицензию «Крыльям Советов» для выступления в РПЛ.

Самарский клуб по итогам чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) напрямую вышел в элитный дивизион по спортивным результатам, выиграв первенство досрочно. Помимо «Крыльев» лицензию не смогли получить «Оренбург», «Торпедо», «Алания» и «Балтика» сообщили представители Российского футбольного союза.

«Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания», — говорится в заявлении РФС.

«Крылья Советов» досрочно выиграли первенство ФНЛ, обыграв «Спартак-2 со счетом 2:0. Вторую строчку, которая позволяет выйти в РПЛ напрямую, занимает «Оренбург» с 88 очками в активе. Тройку лидеров замыкает «Алания» в активе которой 73 очка.

Чемпионат России по футболу завершится 15 мая. Петербургский «Зенит» 2 мая разгромил на своем поле «Локомотив» со счетом 6:1 и в третий раз подряд стал чемпионом страны.