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Российским арестантам в СИЗО облегчат условия заключения

  /   Обновлено: 05 мая 2021 22:45
Общество
Российским арестантам в СИЗО облегчат условия заключения
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 5 мая. Арестантам СИЗО в России могут изменить условия заключения. В частности, речь идет о расширении списка платных услуг и предметов, разрешенных к передаче.

Информация об этом содержится в новой Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации. В документе «для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания условий содержания в следственных изоляторах» предлагается расширить список дополнительных платных услуг, а также перечень предметов, которые арестанты могут иметь при себе и получать в передачах.

Российским арестантам в СИЗО облегчат условия заключения
Новостное агентство «Харьков».  / Виктор Сухоруков

Помимо этого, должны появиться условия для занятий спортом вне камер. А список тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, также может быть расширен. Камеры, в которых содержатся женщины с детьми, должны стать лучше, и, возможно, появятся прогулочные дворы.

Также в местах лишения свободы планируют увеличить число свиданий и телефонных разговоров осужденных с родственниками, а также посылок.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко выступил с инициативой изменить внешний вид зданий СИЗО, а также поддержал предложение передислоцировать изоляторы за пределы городов. Глава ФСИН Александр Калашников добавил, что реконструкция изоляторов является одним из важнейших аспектов деятельности уголовно-исполнительной системы.

сизо законодательство условия заключения
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