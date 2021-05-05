Российским арестантам в СИЗО облегчат условия заключения

Москва, 5 мая. Арестантам СИЗО в России могут изменить условия заключения. В частности, речь идет о расширении списка платных услуг и предметов, разрешенных к передаче.

Информация об этом содержится в новой Концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации. В документе «для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания условий содержания в следственных изоляторах» предлагается расширить список дополнительных платных услуг, а также перечень предметов, которые арестанты могут иметь при себе и получать в передачах.

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

Помимо этого, должны появиться условия для занятий спортом вне камер. А список тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, также может быть расширен. Камеры, в которых содержатся женщины с детьми, должны стать лучше, и, возможно, появятся прогулочные дворы.

Также в местах лишения свободы планируют увеличить число свиданий и телефонных разговоров осужденных с родственниками, а также посылок.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко выступил с инициативой изменить внешний вид зданий СИЗО, а также поддержал предложение передислоцировать изоляторы за пределы городов. Глава ФСИН Александр Калашников добавил, что реконструкция изоляторов является одним из важнейших аспектов деятельности уголовно-исполнительной системы.