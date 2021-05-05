ВОЗ: Более 721 тыс. случаев коронавируса выявлено в мире за сутки

Москва, 5 мая. Количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось на 721 398 за последние сутки. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 153 954 491 человек.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Число смертей среди пациентов с COVID-19 за сутки выросло на 11 491, достигнув отметки в 3 221 052 умерших.

Свыше 55% случаев заражения за последние сутки приходятся на регионы Юго-Восточной Азии. Там за минувшие 24 часа подтвердились 400 973 случая заболевания COVID-19. Следом идет Европа с результатом 132 915 случаев, замыкает тройку Северная и Южная Америка — 123 717 случаев.

Лидером по количеству пациентов с коронавирусом за все время пандемии являются США — 32 123 136. Следом идут Индия — 20 665 148, Бразилия — 14 779 529, Франция — 5 590 416 и Турция — 4 929 118.

В России за последние сутки поступила информация о 7 975 новых случаях заболевания COVID-19. Общее число заболевших в стране составляет 4 847 489 человек, вылечились 4 464 550 пациентов.