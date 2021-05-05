Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 22:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:39
Происшествия
Житель Франции выстрелил в жену и сжег ее прямо на улице
22:17
Спорт
РФС отказал в выдаче лицензии для выступления в РПЛ «Крыльям Советов»
22:01
Общество
Российским арестантам в СИЗО облегчат условия заключения
22:00
Общество
Риелтор Силантьев перечислил минусы покупки апартаментов
22:00
Общество
Пройти по блокадному Ленинграду: энтузиасты сделали уникальный спектакль-прогулку
21:57
Общество
Российские водолазы отмечают профессиональный праздник
21:53
Общество
ВОЗ: Более 721 тыс. случаев коронавируса выявлено в мире за сутки
21:37
Общество
Пока без опреснителей: как в Крыму решают проблему вододефицита
21:30
Технологии
Российский космонавт назвал возможные последствия падения неуправляемой китайской ракеты
21:21
Общество
Москвичей предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду
21:19
Происшествия
Жертвой ДТП на трассе «Иртыш» под Курганом стал 12-летний ребенок
21:16
Общество
Индия получила помощь по борьбе с коронавирусом, но не использует ее
21:16
Весь мир
Ливийцы призвали переходное правительство разрешить топливный кризис
21:11
Шоу-бизнес
Кадони рассказал об отношениях с участниками обновленного «Дома-2»
21:11
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум по итогам торгов 5 мая
21:10
Весь мир
Почему США решили вывести свой военный контингент из Афганистана
21:09
Общество
Вакцину от полиомиелита могут использовать для профилактики COVID-19
21:08
Политика
Эстонская партия выпустила русскоязычную газету ради поддержки избирателей
21:06
Общество
Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»
21:06
Политика
Макрон рассказал о влиянии эпохи Наполеона на современную Францию
Все новости

Российский космонавт назвал возможные последствия падения неуправляемой китайской ракеты

Технологии
Российский космонавт назвал возможные последствия падения неуправляемой китайской ракеты
Global Look Press  /  Zhou Jiayi / Xinhua

Москва, 5 мая. Ученые смогут рассчитать траекторию падения китайской ракеты, которая вышла из-под контроля после запуска. Об этом заявил российский космонавт Андрея Борисенко.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни на Землю может упасть китайская ракета-носитель Long March 5B. Китайская ракета может войти в атмосферу 8 мая. По словам ученых, на траекторию падения ракеты могут повлиять даже незначительные факторы.

По словам Борисенко, точное место падения можно будет определить за несколько часов до инцидента, что позволит предпринять все необходимые меры, передает «Накануне.RU»

«Паниковать рано: за несколько витков до того, как 30-метровая ступень войдёт в плотные слои атмосферы, ученые смогут рассчитать траекторию падения. Тогда уже власти тех территорий, где это произойдет, будут принимать решение, что делать», — пояснил Борисенко.

По словам эксперта ракетно-космической отрасли Александра Железнякова, подобные инциденты уже случались ранее, но крайне редко. Он выразил уверенность, что часть обломков ракеты достигнет Земли, однако они не приведут к катастрофе.

«За всю историю было очень мало случаев, когда отдельные фрагменты падали в районе населенных пунктов. Это все-таки раздуто. Но спастись от обломков не удастся. С того момента, когда станет ясно, куда они упадут, то есть войдут в атмосферу, пройдет минут 30», — подчеркнул Железняков.

Ранее стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала во Флориде с группой спутников Starlink. Ракета выведет на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников, которые должны пополнить орбитальную группировку глобальной сети Starlink.

китай пентагон ракета
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 44987 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 43322 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 41038 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 29257 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 25726 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Технологии / Российский космонавт назвал возможные последствия падения неуправляемой китайской ракеты
Рейтинг@Mail.ru