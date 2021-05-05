Российский космонавт назвал возможные последствия падения неуправляемой китайской ракеты

Москва, 5 мая. Ученые смогут рассчитать траекторию падения китайской ракеты, которая вышла из-под контроля после запуска. Об этом заявил российский космонавт Андрея Борисенко.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни на Землю может упасть китайская ракета-носитель Long March 5B. Китайская ракета может войти в атмосферу 8 мая. По словам ученых, на траекторию падения ракеты могут повлиять даже незначительные факторы.

По словам Борисенко, точное место падения можно будет определить за несколько часов до инцидента, что позволит предпринять все необходимые меры, передает «Накануне.RU»

«Паниковать рано: за несколько витков до того, как 30-метровая ступень войдёт в плотные слои атмосферы, ученые смогут рассчитать траекторию падения. Тогда уже власти тех территорий, где это произойдет, будут принимать решение, что делать», — пояснил Борисенко.

По словам эксперта ракетно-космической отрасли Александра Железнякова, подобные инциденты уже случались ранее, но крайне редко. Он выразил уверенность, что часть обломков ракеты достигнет Земли, однако они не приведут к катастрофе.

«За всю историю было очень мало случаев, когда отдельные фрагменты падали в районе населенных пунктов. Это все-таки раздуто. Но спастись от обломков не удастся. С того момента, когда станет ясно, куда они упадут, то есть войдут в атмосферу, пройдет минут 30», — подчеркнул Железняков.

Ранее стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала во Флориде с группой спутников Starlink. Ракета выведет на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников, которые должны пополнить орбитальную группировку глобальной сети Starlink.