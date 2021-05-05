Жертвой ДТП на трассе «Иртыш» под Курганом стал 12-летний ребенок

Курган, 5 мая. Ребенок погиб и три человека пострадали в столкновении грузовика и легковой машины в Курганской области. Авария произошла на трассе «Иртыш».

ДТП зафиксировано в 12:50 среды (10:50 по Москве) на 263-м километре трассы Р-254 «Иртыш». Предварительно установлено, что водитель грузового «Урала» наехал на автомобиль Daewoo Nexia, который стоял в попутном направлении.

Травмы получили водитель Nexia и два его пассажира. На месте происшествия скончался 12-летний ребенок, который находился в салоне легкового автомобиля, уточнили в пресс-центре регионального МВД.

В ведомстве добавили, что водитель грузовика не имел водительских прав. Водитель Nexia остановился на регулируемом перекрестке на красный сигнал светофора, чтобы повернуть налево.

В Карелии в результате столкновения двух автомобилей пострадала несовершеннолетняя девочка. Авария произошла при участии Lexus и отечественного ВАЗ. Получившая травмы семилетняя девочка находилась в салоне иномарки.