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Риелтор Силантьев перечислил минусы покупки апартаментов

Общество
Риелтор Силантьев перечислил минусы покупки апартаментов
pixabay.com  /  5460160

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о доработке законопроекта об апартаментах с учетом специфики разных регионов. По его словам, правительство обсудит статус уже построенных апартаментов при доработке документа. Риелтор Алексей Силантьев рассказал ФАН, стоит ли покупать апартаменты до принятия закона.

Инициатива законодателей

Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным и депутат Госдумы Евгений Москвичев в конце апреля внесла в Госдуму законопроект об апартаментах. Инициатива вводит понятие «многофункциональное здание», а также устанавливает правила обслуживания помещений и оплаты коммунальных услуг.

Хуснуллин заявил, что законопроект об апартаментах будет доработан — в правительстве рассмотрят вопрос о статусе уже построенных апартаментов.

«Депутаты внесли этот закон, он будет дорабатываться, так как есть разные мнения, потому что в разных регионах разная ситуация с апартаментами», — заявил он.

Сыр в мышеловке

Риелтор Силантьев перечислил минусы покупки апартаментов
pixabay.com  /  Pexels

На сегодняшний день стоимость апартаментов примерно на 15% ниже, чем квартир на рынке. Алексей Силантьев объяснил, что апартаменты дают возможность застройщикам обойти запрет на жилое строительство и возводить нежилые здания, а затем отдавать их под жилье.

Риелтор отметил, что львиная доля апартаментов приходится на Москву и Петербург, потому что в крупных городах много земли, на которой законодательно запрещено строить.

«Суть апартаментов заключается в том, чтобы придумать, как построить жилье там, где этого делать нельзя», — заявил эксперт.

Силантьев назвал недостатки апартаментов по сравнению с квартирами в жилом доме. Во-первых, жилая недвижимость подразумевает создание инфраструктуры – больниц, поликлиник, школ, детских садов. Застройщикам не приходится тратить средства на создание инфраструктуры для апартаментов, потому что они считаются нежилой застройкой.

Во-вторых, покупатели апартаментов не могут в них прописаться или получить временную регистрацию, что является существенным в Москве и Петербурге для приезжих. В-третьих, тарифы на коммунальные услуги и налоги в апартаментах в разы выше, чем в жилых квартирах.

«Квартплата начисляется как за коммерческую недвижимость, там совсем другие тарифы – они в десятки раз выше, чем для жилых помещений. То же самое касается и налогов», — отметил Силантьев.

Кроме того, добавил риелтор, на апартаменты не распространяется закон о тишине. Обычно владельцы нежилого помещения узнают об этом после того, как покупают апартаменты. При этом в нежилых помещениях можно открывать офисы, салоны красоты и другие заведения, которые могут доставлять неудобства проживающим.

«Единственный плюс – для того, чтобы делать перепланировку в коммерческих помещениях, не требуется специального согласования», — отметил риелтор.

Тонкости закона

Риелтор Силантьев перечислил минусы покупки апартаментов
pixabay.com  / 

Силантьев обратил внимание что в текущей редакции закон не распространяется на уже построенные апартаменты. В законопроекте эти дома обозначаются как многофункциональные — и жилые, и нежилые, соответственно к старым домам, полностью нежилым, это отношения не имеет, объяснил собеседник ФАН.

«Я не сторонник покупки апартаментов. Как говорится в английской поговорке – мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Пусть сначала принимают закон об апартаментах, а потом мы будем осторожненько смотреть, как он будет работать», — заключил риелтор.

Также Силантьев высказался о ценах на апартаменты. По его словам, если закон не будет распространяться на уже построенные нежилые помещения, то апартаменты не вырастут в цене резко, а будут соответствовать рынку.

Ранее Алексей Силантьев рассказал, как проверить застройщика перед покупкой квартиры. По словам риелтора, стоит обращать внимание на цену квартиры.

жилье квартиры апартаменты риелтор алексей силантьев
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