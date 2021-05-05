Кадони рассказал об отношениях с участниками обновленного «Дома-2»

Москва, 5 мая. Ведущий реалити-шоу «Дом-2» и экс-участник «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони рассказал, как выстраиваются его отношения с участниками обновленного проекта.

Кадони остался ведущим телестройки после возвращения в эфир на канале «Ю». Он ответил на некоторые вопросы о шоу на официальной странице телеканала в Instagram. Например, ведущий прокомментировал мнение, что некоторые участники его побаиваются.

«Я не уверен в том, что меня участники боятся. Безусловно, уважение присутствует, и, наверное, оно базируется на очень простой вещи», — отметил Кадони.

По мнению телеведущего, его уважают, поскольку он никогда не предъявляет претензий из-за плохого настроения. Экс-участник «Битвы экстрасенсов» подчеркнул, что всегда «наезжает» на человека справедливо. Как считает Кадони, участники «Дома-2» прекрасно осознают, что он общается жестко только ради благих целей.

«Я могу ругаться, могу злиться, могу психовать даже порой, но все равно к ним хорошо отношусь», — подытожил телеведущий.

После возвращения в эфир «Дом-2» снова получит площадку на Сейшелах. Определять, кто из участников отправится в теплые края, будут с помощью конкурса.