Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум по итогам торгов 5 мая

Москва, 5 мая. Российский рублевый индекс Мосбиржи вырос в среду на 1,85% — до 3643,56 пункта.

В ходе сессии 5 мая был установлен абсолютный максимум индекса на отметке 3644,15 пункта. Объем торгов составил 79 млрд рублей по сравнению с 92 млрд рублей в предыдущий торговый день. Долларовый индекс РТС вырос на 2,2% до 1535,67 пункта.

Из 44 акций, входящих в индекс Мосбиржи, 40 подорожали и четыре снизились в цене. Наибольший вклад с учетом веса в индексе оказали акции «Лукойла», которые подорожали на 2,9%. Бумаги X5 Retail Group продемонстрировали максимальную позитивную динамику, прибавив 4,4%. Росту котировок российских компаний способствовало повышение цен на нефть.

О расписании работы Московской биржи на майские праздники сообщалось ранее. Биржа не работает — 1-3 и 8-9 мая. С 4-го по 7-мая торги проходят в стандартном режиме.