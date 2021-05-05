Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 22:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:39
Происшествия
Житель Франции выстрелил в жену и сжег ее прямо на улице
22:17
Спорт
РФС отказал в выдаче лицензии для выступления в РПЛ «Крыльям Советов»
22:01
Общество
Российским арестантам в СИЗО облегчат условия заключения
22:00
Общество
Риелтор Силантьев перечислил минусы покупки апартаментов
22:00
Общество
Пройти по блокадному Ленинграду: энтузиасты сделали уникальный спектакль-прогулку
21:57
Общество
Российские водолазы отмечают профессиональный праздник
21:53
Общество
ВОЗ: Более 721 тыс. случаев коронавируса выявлено в мире за сутки
21:37
Общество
Пока без опреснителей: как в Крыму решают проблему вододефицита
21:30
Технологии
Российский космонавт назвал возможные последствия падения неуправляемой китайской ракеты
21:21
Общество
Москвичей предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду
21:19
Происшествия
Жертвой ДТП на трассе «Иртыш» под Курганом стал 12-летний ребенок
21:16
Общество
Индия получила помощь по борьбе с коронавирусом, но не использует ее
21:16
Весь мир
Ливийцы призвали переходное правительство разрешить топливный кризис
21:11
Шоу-бизнес
Кадони рассказал об отношениях с участниками обновленного «Дома-2»
21:11
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум по итогам торгов 5 мая
21:10
Весь мир
Почему США решили вывести свой военный контингент из Афганистана
21:09
Общество
Вакцину от полиомиелита могут использовать для профилактики COVID-19
21:08
Политика
Эстонская партия выпустила русскоязычную газету ради поддержки избирателей
21:06
Общество
Врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой»
21:06
Политика
Макрон рассказал о влиянии эпохи Наполеона на современную Францию
Все новости

Ливийцы призвали переходное правительство разрешить топливный кризис

Весь мир
Ливийцы призвали переходное правительство разрешить топливный кризис
pixabay.com/PD  / 

Топливный кризис в Ливии привел к нехватке продуктов питания и медикаментов во всех отдаленных районах страны. Постоянные нападения боевиков и перебои с поставкой бензина и газа вынудили граждан напрямую обратиться к премьер-министру переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамиду Дабибе.

Жители направили официальное письмо в Триполи на имя главы кабинета министров с требованием принять меры по разрешению сложившейся ситуации. Они считают, что всему виной недоступность прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили).

«Отсутствие автомобильного сообщения между Сиртом и Мисуратой привело к росту нехватки продовольствия, топлива и медикаментов», — говорится в обращении.

Граждане просят премьера немедленно вмешаться и поспособствовать открытию Тарик ас-Сахили, а также наладить бесперебойные поставки бензина и газа.

Прибрежная дорога

Основная трасса, соединяющая Сирт и Мисурату, остается закрытой с 2019 года. Над ее открытием работает Совместный военный комитет в формате «5+5». В ходе последнего заседания стороны пришли к согласию по всем пунктам.

По завершении разминирования и формирования единой службы безопасности проезд по Тарик ас-Сахили запустят. Однако в последний момент появилась новая проблема — неподконтрольные вооруженные формирования.

Ливийцы призвали переходное правительство разрешить топливный кризис
Федеральное агентство новостей  / 

Боевики из Мисураты требуют выкуп в миллиард динаров (16,6 млрд рублей. — Прим. ФАН). В противном случае они заблокируют дорогу.

В настоящий момент вооруженные группировки продолжают разбойническую деятельность. Они нападают на людей, похищают их и требуют от родственников денежной компенсации в обмен на свободу. Нередко под ударом оказываются конвои с топливом, следующие в южные регионы страны. Бандиты захватывают фуры и перепродают контрабандистам, которые переправляют их за границу.

Решение проблемы

Заместитель главы кабмина Рамадан Абу Джинна обсудил со старейшинами и шейхами Аль-Курайята проблемы и препятствия, с которыми сталкивается регион, включая перебои с поставками топлива.

Вице-премьер подчеркнул, что деревни входят в маршрут топливных конвоев, снабжающих южные города страны. По его словам, Правительство национального единства в настоящее время работает над поиском радикальных решений проблемы по доставке бензина и газа в отдаленные уголки Ливии.

«Открытие прибрежной дороги и охрана грузовиков с топливом являются приоритетными задачами временной исполнительной власти», — заключил он.

Во ходе переговоров также обсуждались основные потребности деревень с точки зрения инфраструктуры и обслуживания электросетей. Вице-премьер пообещал решить все проблемы региона.

ливия кризис топливо
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 44987 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 43322 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 41038 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 29257 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 25726 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Весь мир / Ливийцы призвали переходное правительство разрешить топливный кризис
Рейтинг@Mail.ru