Ливийцы призвали переходное правительство разрешить топливный кризис

Топливный кризис в Ливии привел к нехватке продуктов питания и медикаментов во всех отдаленных районах страны. Постоянные нападения боевиков и перебои с поставкой бензина и газа вынудили граждан напрямую обратиться к премьер-министру переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамиду Дабибе.

Жители направили официальное письмо в Триполи на имя главы кабинета министров с требованием принять меры по разрешению сложившейся ситуации. Они считают, что всему виной недоступность прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили).

«Отсутствие автомобильного сообщения между Сиртом и Мисуратой привело к росту нехватки продовольствия, топлива и медикаментов», — говорится в обращении.

Граждане просят премьера немедленно вмешаться и поспособствовать открытию Тарик ас-Сахили, а также наладить бесперебойные поставки бензина и газа.

Прибрежная дорога

Основная трасса, соединяющая Сирт и Мисурату, остается закрытой с 2019 года. Над ее открытием работает Совместный военный комитет в формате «5+5». В ходе последнего заседания стороны пришли к согласию по всем пунктам.

По завершении разминирования и формирования единой службы безопасности проезд по Тарик ас-Сахили запустят. Однако в последний момент появилась новая проблема — неподконтрольные вооруженные формирования.

Федеральное агентство новостей /

Боевики из Мисураты требуют выкуп в миллиард динаров (16,6 млрд рублей. — Прим. ФАН). В противном случае они заблокируют дорогу.

В настоящий момент вооруженные группировки продолжают разбойническую деятельность. Они нападают на людей, похищают их и требуют от родственников денежной компенсации в обмен на свободу. Нередко под ударом оказываются конвои с топливом, следующие в южные регионы страны. Бандиты захватывают фуры и перепродают контрабандистам, которые переправляют их за границу.

Решение проблемы

Заместитель главы кабмина Рамадан Абу Джинна обсудил со старейшинами и шейхами Аль-Курайята проблемы и препятствия, с которыми сталкивается регион, включая перебои с поставками топлива.

Вице-премьер подчеркнул, что деревни входят в маршрут топливных конвоев, снабжающих южные города страны. По его словам, Правительство национального единства в настоящее время работает над поиском радикальных решений проблемы по доставке бензина и газа в отдаленные уголки Ливии.

«Открытие прибрежной дороги и охрана грузовиков с топливом являются приоритетными задачами временной исполнительной власти», — заключил он.

Во ходе переговоров также обсуждались основные потребности деревень с точки зрения инфраструктуры и обслуживания электросетей. Вице-премьер пообещал решить все проблемы региона.