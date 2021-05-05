Эстонская партия выпустила русскоязычную газету ради поддержки избирателей

Нарва, 5 мая. Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), отличившаяся неуважительными высказываниями о русскоговорящих, выпустила газету на русском языке, сообщили местные СМИ.

В свет вышел первый номер газеты «Взгляд», тексты которого переведены с эстонского. Представители EKRE прибегли к такой инициативе, чтобы заполучить голоса избирателей Нарвы, которые в основном говорят именно на русском.

«Газета распространяется бесплатно по почтовым ящикам жителей Нарвы. Тираж — 30 тысяч экземпляров», — сказано в сообщении СМИ.

Стоит отметить, что члены EKRE неоднократно выступали с ксенофобскими и антисемитскими заявлениями.

Как стало известно ранее, Эстония объявила о высылке российского дипломата.