Макрон рассказал о влиянии эпохи Наполеона на современную Францию

Париж, 5 мая. Первый император Франции Наполеон Бонапарт заложил политические основы страны, которые действуют и в нынешнее время, считает французский президент Эммануэль Макрон.

В Париже состоялась памятная церемония в день 200-й годовщины смерти Наполеона Бонапарта. На мероприятии выступил президент Франции, который высоко оценил роль императора в истории и современной жизни страны.

«Наполеон — это часть нас, потому что его имя продолжает будоражить умы и сегодня. Уроки этого военного и политического деятеля, строителя и реформатора Франции сохраняют свое значение вплоть до нашего века», — подчеркнул Макрон.

По словам президента, все секреты эпохи Наполеона пока не раскрыты, но она продолжает формировать Францию.

Ранее потомок Наполеона рассказал, как бы император вел борьбу с коронавирусом. По его мнению, Наполеон гораздо эффективнее справился бы с эпидемией, чем нынешние политики.