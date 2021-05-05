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Анонсирована премьера самой маленькой модели Hyundai

Экономика
Анонсирована премьера самой маленькой модели Hyundai
Global Look Press  /  ULI DECK/dpa

Сеул, 5 мая. Новый кроссовер должен стать самым компактным из всей линейки южнокорейской марки.

Точная дата будущей премьеры не называется, однако РБК со ссылкой на портал TheKoreanCarBlog сообщает, что она будет скорой. Новая модель получит название Hyundai AX1. Машина изначально разрабатывалась для Юго-Восточной Азии. Ожидается, что она будет позже продаваться по всему миру, так как пресса уже нашла тестовые прототипы в разных частях света.

Покупатель сможет выбрать из 1,0- и 1,2-литрового бензинового двигателя. Оба варианта будут работать с механической или роботизированной коробкой передач. В базовое оснащение войдут фронтальные подушки безопасности, ABS, салонное стекло с автозатемнением и задний парктроник.

Компания Hyundai ранее представила пикап Santa Cruz.

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