Стоимость проезда в Краснодаре вырастет после майских праздников

Краснодар, 5 мая. Администрация Краснодара сообщила о повышении стоимости проезда в городе по окончании майских праздников, с 12 мая 2021 года.

Стоимость проезда пассажиров и перевозки багажа наземным электрическим транспортом по городским маршрутам регулярных перевозок с 12 мая составит 30 рублей для муниципального унитарного предприятия «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», следует из документа администрации. Ранее стоимость проезда составляла 28 рублей.

Власти Кубани ранее разрешили жителям региона посещать кладбища, которые были закрыты по решению оперативного штаба из-за ситуации с коронавирусом. Каждый город или населенный пункт будет самостоятельно решать о доступности кладбищ. Например, в Краснодаре по-прежнему остается запрет на посещение таких мест. При этом в городах, где примут положительное решение, горожанам придется придерживаться правил — использовать средства защиты органов дыхания и соблюдать дистанцию.